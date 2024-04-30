РФ намеренно ударила по Одессе "Искандером" с кассетным боеприпасом – генпрокурор
Российские войска могли специально ударить по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом, чтобы увеличить количество жертв обстрела.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения", - заявил Костин.
Он отметил, что в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.
"Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", - добавил генпрокурор.
В офисе генпрокурора также обнародовали видео удара.
Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля известно о пяти погибших и более 30 раненых, среди которых беременная женщина и двое детей. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.