РФ намеренно ударила по Одессе "Искандером" с кассетным боеприпасом – генпрокурор

Российские войска могли специально ударить по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боеприпасом, чтобы увеличить количество жертв обстрела.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер"﻿ с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения" , - заявил Костин.

Он отметил, что в радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты.

"Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев" , - добавил генпрокурор.

В офисе генпрокурора также обнародовали видео удара.

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 29 апреля известно о пяти погибших и более 30 раненых, среди которых беременная женщина и двое детей. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии.