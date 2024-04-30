РФ навмисно вдарила по Одесі "Іскандером" з касетним боєприпасом – генпрокурор

Російські війська могли навмисно вдарити по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" з касетним боєприпасом, щоб збільшити кількість жертв обстрілу.

Про це заявив﻿ генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Удар було здійснено балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення" , – заявив Костін.

Він зазначив, що у радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети

"Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців" , – додав генпрокурор.

В Офісі генпрокурора також оприлюднили відео удару.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Одесі 29 квітня наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад 30 поранених, серед яких вагітна жінка та двоє дітей. П'ятеро поранених у вкрай важкому стані.