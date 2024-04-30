Британия предупредит Молдову о гибридных атаках РФ накануне выборов – СМИ

Разведка Великобритании предупредила, что Россия планирует провести волну гибридных атак в Молдове в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в Евросоюз осенью этого года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками британской разведки, сообщает Европейская правда.

По словам источников, Соединенное Королевство поделится разведывательными данными с властями Молдовы, чтобы помочь ей противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.

Как говорится в заявлении британского МИД, во вторник министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится в Лондоне с младшим министером по делам Европы Нусрат Гани, чтобы обсудить "взрывное российское вмешательство". Также встречу проведут министры обороны двух стран.

Усилия Великобритании еще один пример стремления расширить обмен разведданными о вмешательстве в выборы за пределы своих союзников с G7.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы сосредоточатся на противодействии попыткам России манипулировать общественным мнением перед президентскими и парламентскими выборами в стране.

Напомним, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами России на пути к членству в Евросоюзе.

Перед этим глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС.