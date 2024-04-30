В МИД Польши раскритиковали Дуду за заявление о ядерном оружии

В МИД Польши подвергли критике президента Анджея Дуду, который заявил о готовности принять на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Об этом в эфире "Польского радио" рассказал замглавы МИД Анджей Шейна, сообщает Европейская правда.

Шейна, ссылаясь на слова президента, сказал, что "сначала следовало проконсультироваться с правительством".

"Сначала нужно проконсультироваться с правительством, а не говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше" , – сказал он.

По словам замглавы МИД, такие заявления подвергают Польшу "риском направить против нас российские ракеты".

"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает" , – сказал он.

По его мнению, вопрос о присоединении к Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно.

"Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программу Nucelar Sharing. – Ред.), и ожидает ли НАТО этого от Польши" , – отметил Шейна.

В то же время, он сказал, что Польша была бы готова разместить ядерное оружие.

"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было" , – сказал замглавы МИД.

Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза.

В рамках программы ядерные боеголовки размещают в государствах-членах, не имеющих собственного ядерного оружия.

С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Президент Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил не так давно, что Польша готова принять у себя ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing, если союзники так решат.