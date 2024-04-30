С митрополита Павла сняли электронный браслет – решение суда

Печерский районный суд Киева постановил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины.﻿﻿ Об этом заявили в Киевской областной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

30 апреля Печерский районный суд, несмотря на ходатайство прокурора о продлении обязанностей обвиняемому митрополиту в полном объеме, удовлетворил ходатайство частично.

Решением суда ему не продлено действие обязанности носить электронное средство контроля.

Однако обвиняемый до сих пор обязан не отлучаться с места своего проживания без решения суда, кроме неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Также он должен воздержаться от общения с потерпевшими и свидетелями в уголовном производстве, отмечают в прокуратуре.

"Прокуратура не получила полный текст постановления, а в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть постановления, поэтому сказать чем мотивировано такое решение суда, пока невозможно. Полный текст постановления будет объявлен 6 мая. Постановление суда обжалованию не подлежит" , – объяснили в прокуратуре.

Напомним, 1 апреля 2023 года Павлу (Петру Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.

1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражейс возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.

7 августа стало известно, что за Лебедя внесли залог и он вышел из СИЗО.

В октябре Служба безопасности Украины завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла.