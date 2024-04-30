Нападение с мечом в Лондоне: погиб мальчик, ранены полицейские

В результате нападения с мечом возле станции метро в Лондоне погиб 13-летний мальчик. Об этом заявил главный суперинтендант полиции Стюарт Белл, сообщает Европейская правда.

"Он был доставлен в больницу после ножевого ранения и, к сожалению, вскоре умер" , – сказал офицер.

"Семью ребенка поддержали сначала наши местные офицеры, а теперь и некоторые специалисты, и все в столичной полиции думают о них в это невероятно трудное время" , – отметил он.

Суперинтендант отметил, что двое офицеров получили серьезные ранения.

"Обоим потребовалось хирургическое вмешательство, но мы считаем, что на данном этапе угрозы их жизни нет" , – сказал Белл.

Двое других граждан также остаются в больнице и считается, что их травмы не угрожают жизни.

"Я высоко оцениваю невероятную храбрость не только полицейских, но и других спасателей, которые прибыли на место происшествия сегодня утром" , – заявил Белл.

Как сообщалось, британская полиция во вторник утром арестовала вооруженного мечом мужчину после сообщений о ножевых ранениях во время серьезного инцидента на северо-востоке Лондона.