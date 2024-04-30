В Воздушных силах объяснили, чем Украине могут пригодятся неисправные F-16

Даже неисправные самолеты F-16 могут пригодиться Украине, в частности как "доноры" для ремонта других истребителей, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире телеканала "Прямой".

Так офицер ответил на вопрос, правда ли, что западные партнеры могут передавать Украине, помимо прочего, еще и неисправные самолеты-истребители F-16.

"Даже если это будут неисправные самолеты, они чрезвычайно необходимы. "Доноры" абсолютно адекватно практикуются в разных странах... Это нормальная практика, если одна из деталей не работает, остальные детали можно взять на применение, на замену других компонентов.

Любые самолеты, даже такие, которые потеряли свою боеспособность, их можно использовать для ремонта и для других целей, которые будут определены командованием".