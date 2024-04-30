ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на Сумском направлении

Силы спецопераций ВСУ сообщили о поражении двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" во время разведки на Сумском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

"Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук", который находился на пусковой позиции. По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами.

На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому наши операторы нанесли повторный удар. Следовательно, поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян".