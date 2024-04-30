В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию Трибунала, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Как заявили в украинском МИД, это "важный практический шаг" на пути к созданию спецтрибунала по преступлениям, совершенным Россией.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и дальше будет работать над тем, чтобы полноценно функционирующий трибунал осуществил справедливое правосудие.

"Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, стремящихся жить в мирном и безопасном мире" , - написал он.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, в начале января прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

А уже в июне в СНБО начали говорить о том, что международный специальный трибунал по РФ может заработать уже в 2024 году.

В начале апреля 2024 года Кулеба рассказал, что 44 страны поддержали идею создания спецтрибунала для России.