В столице Бурятии лесной пожар перекинулся на жилые дома, население эвакуируют

В столице российской республики Бурятия – Улан-Удэ лесной пожар перекинулся на жилые дома, власти объявили эвакуацию населения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на главу Бурятии и мэра Улан-Удэ, телеграмм-канал Astra.

Председатель Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в черте города и в соседних районах зафиксировали пять пожаров, также идет ураганный ветер. Власти проводят эвакуацию жителей.

В російському Улан-Уде лісова пожежа перекинулася на житлові будинки, населення евакуюютьВідео з місцевих телеграм-каналів, МНС Росії pic.twitter.com/SHqUTsras8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024

По данным МЧС, в городе горят дома и сооружения. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.

Российские СМИ пишут, что за последние сутки в Бурятии произошло восемь новых возгораний, огонь уничтожил 142 гектара территории.