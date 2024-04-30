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В столице Бурятии лесной пожар перекинулся на жилые дома, население эвакуируют

В столице Бурятии лесной пожар перекинулся на жилые дома, население эвакуируют

В столице российской республики Бурятия – Улан-Удэ лесной пожар перекинулся на жилые дома, власти объявили эвакуацию населения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на главу Бурятии и мэра Улан-Удэ, телеграмм-канал Astra.

Председатель Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в черте города и в соседних районах зафиксировали пять пожаров, также идет ураганный ветер. Власти проводят эвакуацию жителей.

По данным МЧС, в городе горят дома и сооружения. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.

Российские СМИ пишут, что за последние сутки в Бурятии произошло восемь новых возгораний, огонь уничтожил 142 гектара территории.

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