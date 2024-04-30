У столиці Бурятії лісова пожежа перекинулася на житлові будинки, населення евакуюють

В столиці російської республіки Бурятія – Улан-Уде лісова пожежа перекинулась на житлові будинки, влада оголосила евакуацію населення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє російське видання "Медуза" з посиланням на голову Бурятії та мера Улан-Уде, телеграм-канал Astra.

Голова Бурятії Олексій Циденов повідомив, що в межах міста та в сусідніх районах зафіксували п'ять пожеж, також триває ураганний вітер. Влада проводить евакуацію жителів.

В російському Улан-Уде лісова пожежа перекинулася на житлові будинки, населення евакуюютьВідео з місцевих телеграм-каналів, МНС Росії pic.twitter.com/SHqUTsras8 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 30, 2024

За даними МНС, у місті горять будинки та надвірні споруди. Площа пожежі становила три тисячі квадратних метрів.

Російські ЗМІ пишуть, що за останню добу в Бурятії сталося вісім нових загорянь, вогонь знищив 142 гектари території.