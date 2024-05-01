На передовой более 120 столкновений, оккупанты давят под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 122 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов ВСУ отбили на Бахмутском и Авдеевском направлениях – по 33 атаки. Также россияне атакуют на Новопавловском (18) и Лиманском (21) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Водологи, Ямно Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желание Первое, Невельское, Евгеньевка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожево, Большая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражена 21 атака, совершенная противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещеевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.