Close button

РФ за сутки потеряла 1100 военных и 21 бронемашину – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла 1100 военных и 21 бронемашину – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1120 военных, 21 бронемашину, 13 артсистем, 5 танков и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 469 840 (+1 120) человек,
  • танков − 7 312 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 067 (+21) ед,
  • артиллерийских систем − 12 024 (+13) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+0) ед,
  • средств ПВО − 780 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 175 (+33) ед,
  • специальной техники – 1 980 (+3) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics