РФ за сутки потеряла 1100 военных и 21 бронемашину – данные Генштаба
Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1120 военных, 21 бронемашину, 13 артсистем, 5 танков и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 469 840 (+1 120) человек,
- танков − 7 312 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 14 067 (+21) ед,
- артиллерийских систем − 12 024 (+13) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 780 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9538 (+7) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 175 (+33) ед,
- специальной техники – 1 980 (+3) ед.