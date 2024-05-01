РФ за сутки потеряла 1100 военных и 21 бронемашину – данные Генштаба

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1120 военных, 21 бронемашину, 13 артсистем, 5 танков и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.24 ориентировочно составили: