РФ за добу втратила 1100 військових та 21 бронемашину – дані Генштабу

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1120 військових, 21 бронемашину, 13 артсистем, 5 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали: