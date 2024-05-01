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РФ за добу втратила 1100 військових та 21 бронемашину – дані Генштабу

РФ за добу втратила 1100 військових та 21 бронемашину – дані Генштабу
Фото: Facebook

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1120 військових, 21 бронемашину, 13 артсистем, 5 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 469 840 (+1 120) осіб,
  • танків − 7 312 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 14 067 (+21) од,
  • артилерійських систем − 12 024 (+13) од,
  • РСЗВ − 1 053 (+0) од,
  • засобів ППО − 780 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 538 (+7) од,
  • крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 175 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 980 (+3) од.

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