Протесты в Грузии: спецназ пытался разогнать протестующих
Грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил, сообщает Европейская правда.
В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.
Позже силовики отступили, а демонстранты смогли вернуться к зданию парламента, информирует "Эхо Кавказа".
Уже в 12:00 по местному времени в среду в законодательном органе Грузии продолжится обсуждение закона об "иноагентах".
Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, участвовавших в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.
На улице Читадзе ранее произошли столкновения между активистами и полицейскими: сотрудники МВД Грузии с применением силы освободили территорию у бокового входа в парламент, где политики и активисты проводили сидячую акцию.
Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.