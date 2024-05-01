Протести у Грузії: спецпризначенці намагалися розігнати протестувальників

Грузинський спецназ у ніч на середу намагався жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступив, повідомляє Європейська правда.

У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.

Пізніше силовики відступили, а демонстранти змогли повернутися до будівлі парламенту, інформує "Ехо Кавказу".

Tensions rise in Georgia.



Darkest days are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what they are internally.



Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu — General George Fella ???????????????? (@jezko_fella) April 30, 2024

Уже о 12:00 за місцевим часом в середу у законодавчому органі Грузії продовжиться обговорення закону про "іноагентів".

Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.

На вулиці Читадзе раніше сталися сутички між активістами і поліцейськими: співробітники МВС Грузії із застосуванням сили звільнили територію біля бокового входу до парламенту, де політики та активісти проводили сидячу акцію.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.