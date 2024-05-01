Протести у Грузії: спецпризначенці намагалися розігнати протестувальників
Грузинський спецназ у ніч на середу намагався жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів" у Тбілісі, після чого відступив, повідомляє Європейська правда.
У спробі розігнати демонстрантів біля будівлі парламенту Грузії спецпризначенці застосували сльозогінний газ і водомет, але протестувальники відмовилися залишати проспект Руставелі.
Пізніше силовики відступили, а демонстранти змогли повернутися до будівлі парламенту, інформує "Ехо Кавказу".
Уже о 12:00 за місцевим часом в середу у законодавчому органі Грузії продовжиться обговорення закону про "іноагентів".
Напередодні ввечері грузинські правоохоронці розпилили перцевий балончик проти щонайменше десяти людей, які брали участь в акції протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" у Тбілісі.
На вулиці Читадзе раніше сталися сутички між активістами і поліцейськими: співробітники МВС Грузії із застосуванням сили звільнили територію біля бокового входу до парламенту, де політики та активісти проводили сидячу акцію.
Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.