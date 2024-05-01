В Воздушных силах назвали ракеты, которыми РФ ночью обстреляла Одессу
Российские войска этой ночью нанесли удар по густонаселенным районам Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.
"За ключевую цель враг сейчас выбрал себе город Одесса. Раньше он избивал и продолжает бить по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Это очередное проявление кровожадного лица российского террора. Ни для чего другого, чем запугивания и дестабилизации обстановки, эта атака не призвана", – сказал Евлаш.
По его словам, баллистические ракеты очень тяжело сбить, а Одесса, как и Харьков, на небольшом расстоянии от мест пуска.
Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что противостоять баллистике способен только комплекс Patriot, и Украина нуждается в большей степени таких систем и ракет к ним, чтобы продействовать российскому террору.
Евлаш также прокомментировал удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом по Одессе вечером 29 апреля, назвав его "актом террора и нарушением всех возможных норм и обычаев войны".