В Воздушных силах назвали ракеты, которыми РФ ночью обстреляла Одессу

Российские войска этой ночью нанесли удар по густонаселенным районам Одессы тремя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.

"За ключевую цель враг сейчас выбрал себе город Одесса. Раньше он избивал и продолжает бить по Харькову. Сейчас же он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы, в результате чего погибли и пострадали люди. Это очередное проявление кровожадного лица российского террора. Ни для чего другого, чем запугивания и дестабилизации обстановки, эта атака не призвана" , – сказал Евлаш.

По его словам, баллистические ракеты очень тяжело сбить, а Одесса, как и Харьков, на небольшом расстоянии от мест пуска.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что противостоять баллистике способен только комплекс Patriot, и Украина нуждается в большей степени таких систем и ракет к ним, чтобы продействовать российскому террору.

Евлаш также прокомментировал удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом по Одессе вечером 29 апреля, назвав его "актом террора и нарушением всех возможных норм и обычаев войны".