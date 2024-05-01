У Повітряних силах назвали ракети, якими РФ вночі обстріляла Одесу

Російські війська цієї ночі завдали удару по густонаселених районах Одеси трьома балістичними ракетами "Іскандер-М". Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"За ключову ціль ворог зараз обрав собі місто Одеса. Раніше він бив і продовжує бити по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Це черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору. Ні на що інше, аніж на залякування та дестабілізацію обстановки, ця атака не покликана", – сказав Євлаш.

За його словами, балістичні ракети дуже важко збити, а Одеса, як і Харків, на невеликій відстані від місць пуску.

Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що протистояти балістиці здатний лише комплекс Patriot, і Україна потребує більше таких систем і ракет до них, аби продіяти російському терору.

Євлаш також прокоментував удар балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом по Одесі ввечері 29 квітня, назвавши його "актом терору і порушенням усіх можливих норм і звичаїв ведення війни".