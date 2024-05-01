Доходы госбюджета в апреле снизились на 4,5 млрд гривен - Минфин

Поступления налогов, сборов и обязательных платежей в общий фонд государственного бюджета Украины, по оперативным данным, в апреле составили 153,6 млрд грн по сравнению со 158,1 млрд грн в марте (-4,5 млрд грн) и 184,8 млрд грн в феврале (-31,2 млрд грн).﻿ Такие данные приводит Министерство финансов Украины, сообщает Экономическая правда.

По его данным, больше всего сократились поступления платежей от Государственной налоговой службы - до 59,7 млрд грн со 105,7 млрд грн в марте и 107,4 млрд грн в феврале.

Отмечается, что в апреле поступления от налога на прибыль предприятий составили лишь 3,2 млрд грн против 60,1 млрд грн в марте и 61,0 млрд грн в феврале.

Что касается других налогов, то налог на доходы физических лиц и военный сбор в апреле увеличились до 16,5 млрд грн (15,7 млрд грн в марте), рентная плата - до 5,5 млрд грн (1,4 млрд грн), акцизный налог - до 11,5 млрд грн (9,2 млрд грн).

Поступления от Государственной таможенной службы выросли в апреле до 48,9 млрд грн с 45,8 млрд грн в марте и 39,8 млрд грн в феврале.

В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.