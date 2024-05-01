Потребление электричества держится почти на одном уровне – "Укрэнерго"

Утром 1 мая потребление электричества в Украине держится на том же уровне, что и в то же время вчера 30 апреля. Во вторник суточный максимум потребления был на 1,2% ниже, чем в понедельник 29 апреля.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По состоянию на 9:30, потребление электричества потребление электричества на том уровне, что и вчера в это время.

В энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит. Украинцев призвали продлить экономное потребление электроэнергии.

В "Укрэнерго" отмечают, что активно работают солнечные и ветровые электростанции. Вчера, 30 апреля, с 10:00 до 18:30, их работу ограничивали из-за возникновения излишка электроэнергии в энергосистеме.

Вчера, за исключением дневных часов, происходил импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11159 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1500 МВт.

В течение суток ограничения потребления действуют в Харьковской области. К утру там обесточено около 203 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Ночью действием защиты включалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в восточном регионе. Обесточений потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики.

Утром обесточены 418 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.