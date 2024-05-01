Споживання електрики тримається майже на одному рівні – "Укренерго"

Зранку 1 травня споживання електрики в Україні тримається на тому ж рівні, що і в той самий час вчора 30 квітня. У вівторок добовий максимум споживання був на 1,2% нижчим, ніж у понеділок 29 квітня.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Станом на 9:30 середи, споживання електрики споживання електрики на тому рівні, що й вчора у цей час.

В енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит. Українців закликали продовжити ощадливо споживати електроенергію.

В "Укренерго" зазначають, що активно працюють сонячні та вітрові електростанції. Вчора, 30 квітня, з 10:00 до 18:30, їхню роботу обмежували через виникнення надлишку електроенергії в енергосистемі.

Учора, за виключенням денних годин, відбувався імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 159 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 500 МВт.

Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено близько 203 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Уночі дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в східному регіоні. Знеструмлень споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики.

На ранок знеструмлені 418 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Харківській, Херсонській областях.