МИД Украины будет использовать "пресс-секретаря", сгенерированную искусственным интеллектом

Министерство иностранных дел Украины отныне будет использовать цифровую личность, созданную искусственным интеллектом, для комментариев консульской информации для СМИ, сообщает Европейская правда.

Цифровая личность, которую в ведомстве представили как "представительницу МИД по консульским вопросам", назвали Виктория ШИ. В МИД не употребляют слово пресс-секретарь в отношении новой цифровой представительницы.

Она создана на основе реального человека – украинской певицы и инфлюенсерки Розали Номбре, которая согласилась бесплатно принять участие в проекте МИД и выступила прототипом Виктории ШИ. Команда проекта отсняла и оцифровала ее.

Консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, подчеркнули в МИД.

"Мое имя символизирует нашу главную цель – победу Украины, а фамилия – искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины" , – заявила Виктория ШИ в своем приветственном видеообращении.

Виктория ШИ будет сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагировании на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости.

Комментарии Виктории ШИ будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также передаваться журналистам пресс-службой МИД.

"Использование сгенерированной искусственным интеллектом цифровой личности для консульского комментирования – это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам" , – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр сказал, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД – это не прихоть, а "требование военного времени", поскольку для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, "нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди".

МИД также предусмотрел несколько уровней защиты Виктории ШИ от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД.

В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт видео не считается достоверным.

Кроме того, консульская представительница не является заменой спикера МИД Украины, отметили в министерстве.

После завершения срока пребывания на этой должности Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение этой вакансии. Его победитель уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок.