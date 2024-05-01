Первые F-16 Украина может получить после Пасхи – ВСУ

Первые истребители F-16 могут появиться на территории Украины после Пасхи. Впрочем, дата поставок уже несколько раз менялась.﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Новости.LIVE", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то ориентиры по срокам поставки F-16, Евлаш ответил: "Да, есть, после Пасхи".

В то же время спикер отметил, что Воздушные силы "не загадывают эти сроки", поскольку даты несколько раз менялись.

"Наша задача - работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить" , - добавил Евлаш.

F-16 для Украины

Уже в ближайшее время Украина получит от союзников истребители F-16. Следует напомнить, что все началось с создания авиационной коалиции, которую возглавили Нидерланды, а также Дания. Более того, ряд партнеров Киева договорились не только о поставке самолетов, но и подготовке наших пилотов и инженеров.

Как рассказывал недавно Евлаш, Украина также не откажется и от неисправных F-16, которые могли бы выполнять роль "доноров" во время ремонта. В частности, он рассказал и о том, как планируют защищать будущие места базирования самолетов.