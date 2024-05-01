В Минцифры показали испытания украинского окопного РЭБ PARASOL

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал окопный РЭБ PARASOL от участника кластера Brave1, сообщает Украинская правда.

"У разработчика есть две модификации РЭБ: одна защищает позиции от российских дронов, другая - технику от них. Одно из ключевых преимуществ PARASOL - она незаметна для вражеских РЭБ.

Первая разработка, PARASOL 01, защищает позиции военных, подавляя российские FPV-дроны на расстоянии в пределах 200 метров. Вторая разработка, PARASOL 02, защищает технику - ее можно на нее установить и подключить к бортовой сети, дроны глушатся также на расстоянии в пределах 200 метров" , – сообщил министр.

Федоров опубликовал видео, как разработчики во время испытаний PARASOL "сажают" дроны.

Другие ключевые преимущества РЭБ PARASOL: очень просты в эксплуатации; научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.

Федоров опублікував відео, як розробники під час випробувань РЕБ PARASOL "саджають" дрони pic.twitter.com/zYB44ak6aJ ВИДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2024

Он сообщил, что государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а силы обороны их активно используют.

Федоров напомнил, что до полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия:

"В направлении РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: запустили рынок, упростили процедуры, обеспечили конкуренцию и увидели, что это действительно работает".

Сейчас, по словам министра, на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.