СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в разжигании религиозной ненависти

Служба безопасности задокументировала преступления со стороны главы Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрея Коваленко). Клирик подозревается в разжигании религиозной ненависти в Украине.

По материалам следствия, митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий.

Об этом он неоднократно упоминал во время общения с прихожанами и в ходе проведения церковных литургий.

Также клирик размещал провокационные сообщения на личном телеграмм-канале, где оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом, считают в СБУ, он расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу России.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков)" , – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Митрополиту грозит тюремное заключение.

Напомним, что в декабре 2022 года решением СНБО против митрополита Луки были введены персональные санкции.