СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП у розпалюванні релігійної ненависті

Служба безпеки задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Про це він неодноразово "згадував" під час спілкування з парафіянами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій.

Таким чином, вважають в СБУ він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь Росії.

"Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками)" , – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Митрополиту загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти митрополита Луки були запроваджені персональні санкції.