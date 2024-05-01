Боррель: Украина имеет историческое окно возможностей связать будущее с ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем заявлении к 20-летию крупнейшего в истории расширения Евросоюза отметил, что нынешние страны-кандидаты, среди которых Украина, имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом, сообщает Европейская правда.

Боррель отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.

"Тем не менее, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины" , – отметил он.

По его словам, в последние годы миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.

"Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС – это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев" , – отметил Боррель.

ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать, добавил глава дипломатии ЕС.

Будущие государства-члены должны укреплять свои демократические институты и защищать права человека и фундаментальные свободы, подчеркнул Боррель.