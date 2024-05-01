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Украина уже получила оружие от Запада западное с разрешением бить по РФ - МИД Латвии

Украина уже получила оружие от Запада западное с разрешением бить по РФ - МИД Латвии
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

Новоназначенное министерство иностранных дел Латвии Байба Браже заявило, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории, сообщает Европейская правда.

Украина получает оружие от западных партнеров с публичной оговоркой избегать ударов им за пределами Украины. Однако, считает Браже, такой подход может измениться, и даже больше – он уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений", – сказала глава МИД Латвии.

На уточняющий вопрос она ответила, что такие страны действительно есть.

Браже объяснила, что в этих случаях о снятии ограничений не говорили публично.

"Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное - влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить о чем-то громко, или просто делать то, что нужно", - сказала Браже.

Министр выразила убеждение, что если есть объекты, с которых Россия атакует Украину, то Украина имеет право на ответный удар, если эти объекты расположены на российской территории. По словам Браже, такое применение оружия разрешает международное право.

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