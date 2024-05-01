Словакия предоставила временную защиту подсанкционному соратнику Медведчука - СМИ
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, бывшему генпродюсеру телеканала "112 Украина", который также обвиняется в проведении пророссийской кампании влияния и на которого Чехия наложила национальные санкции. Об этом пишет чешская газета Denik N со ссылкой на два неназванных источника, сообщает Европейская правда.
По данным издания, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.
Эту информацию подтвердил и адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.
Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток не захотел давать комментарии на этот счет. Он отметил, что нет конкретной информации о деле. Однако позже его министерство заявило, что уже давно занимается делом и предоставит информацию после завершения расследования.
Марчевский был внесен в санкционный список Чехии в марте после того, как чешские спецслужбы заявили, что он руководил зарегистрированным в Чехии сайтом Voice of Europe.
Прага утверждает, что этот сайт использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.
Denik N отметил, что после того, как Прага ввела санкции против Марчевского, он направился в Словакию, где сейчас руководит правительство во главе с пророссийским премьер-министром Робертом Фицо.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Марчевский получил временную защиту в Чехии. Чешские чиновники ожидали, что он потеряет этот статус через 60 дней после включения в список санкций, и это лишит его права на жительство в ЕС.
Если бы Марчевского включили в общеевропейский список санкций, он должен был бы покинуть Словакию.