Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника

Фонд государственного имущества получил в распоряжение деньги и недвижимость скандального бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Фонда Виталий Коваль в Telegram.

По его словам, Фонду госимущества передали такое имущество пророссийского экс-министра:

средства в размере почти 144 тысячи долларов;

5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метра в поселке Козин Обуховского района Киевской области;

квартира в Киеве на улице Ярославов Вал;

право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн гривен;

право кредиторского требования на сумму более 191 тысячи гривен.

Также, согласно решению Высшего антикоррупционного суда, Фонду передали имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священослужителя. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех авто: два "Мерседеса", "Тойота" и "Ниссан".

Табачник сотрудничает с Россией

Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.

Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.

Сразу после этого украинский Минюст предложил ввести против Табачника санкции.