Украина конфисковала имущество экс-министра образования Табачника
Фонд государственного имущества получил в распоряжение деньги и недвижимость скандального бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает глава Фонда Виталий Коваль в Telegram.
По его словам, Фонду госимущества передали такое имущество пророссийского экс-министра:
- средства в размере почти 144 тысячи долларов;
- 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метра в поселке Козин Обуховского района Киевской области;
- квартира в Киеве на улице Ярославов Вал;
- право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн гривен;
- право кредиторского требования на сумму более 191 тысячи гривен.
Также, согласно решению Высшего антикоррупционного суда, Фонду передали имущество Ростислава Швеца - бывшего пророссийского священослужителя. Речь идет о квартире в Симферополе и четырех авто: два "Мерседеса", "Тойота" и "Ниссан".
Табачник сотрудничает с Россией
Напомним, в марте этого года украинский суд признал виновным Дмитрия Табачника в: госизмене, пособничестве государству-агрессору и нарушении законов и обычаев войны.
Таким образом, Табачник получил заочный тюремный срок - 15 лет.
Сразу после этого украинский Минюст предложил ввести против Табачника санкции.