СБУ задержала банду, продававшую криминалитету трофейное оружие

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду "черных оружейников", продававших криминалитету трофейное вооружение, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

В рамках спецоперации в Киеве и Львове "на горячем" поймали двух организаторов банды, пытавшихся продать криминалитету трофейные снайперские винтовки российского производства. Еще 5 фигурантов задержали в:

Сумской;

Одесской;

Николаевской;

в Харьковской областях.

В частности, у злоумышленников изъяли:

59 боевых гранат;

более десятка автоматов Калашникова;

противопехотные мины и пулеметы.

"По данным следствия, фигуранты подыскивали потенциальных клиентов через собственные связи в криминальной среде. Также они регулярно "мониторили" специализированные интернет-платформы по продаже различных вооружений, где, в частности, выкладывали свои "предложения" , - пишет СБУ.

После получения "заказа" вооружение было упаковано в коробках из-под бытовой техники. После этого его отправляли "адресату" по почте. Таким образом злоумышленники пытались замаскировать "товар".

В целом оружие и боеприпасы банда доставала прежде всего из мест бывших боестолкновений вблизи линии фронта. После этого оружие хранили в специально оборудованных тайниках на территории собственных домовладений и местных гаражных кооперативов.

Во время обыска из тайников изъяли:

28 боевых пистолетов, в том числе системы Макарова и ТТ;

более 10 снайперских винтовок Драгунова;

3 пистолета-пулемета;

почти 3,5 тыс. патронов различного калибра.

Что угрожает

Двум организаторам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре 2023 года была разоблачена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов в Одесской области.