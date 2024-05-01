В Германии экстремисты подожгли дом главы Rheinmetall за помощь Украине

В Германии левые экстремисты устроили пожар в дачном домике главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, дачу Паппергера подожгли в коммуне Хермансбург, которая находится в Нижней Саксонии.

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли дачный домик Армина Паппергера на его участке" , - сказано в письме, которое обнародовали левые экстремисты.

По их словам, Rheinmetall - одна из тех компаний, которая якобы наживается на "переломном моменте". Так немецкий канцлер Олаф Шольц называет войну России против Украины.

Экстремисты добавляют, что Rheinmetall накапливает старую военную технику, которая может быть продана Украине вместе с боеприпасами для получения огромной прибыли.

"Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе" , - сказано в их сообщении.

Немецкие правоохранительные органы уже занялись расследованием и проверяют подлинность этого письма.

Rheinmetall и помощь Украине

Отметим, немецкая компания Rheinmetall активно помогает Украине оборонятся от российских оккупантов. В частности, она предоставила украинским военным большое количество военной техники, в том числе более 100 БМП Marder.

Также Rheinmetall предоставляет ВСУ 155-мм артиллерийские снаряды, которые являются одной из главных потребностей для украинских защитников.

При этом Rheinmetall планирует построить четыре завода на территории Украины, где будут производить и обслуживать технику.