Премьер Грузии обещает принять закон об "иноагентах" несмотря на протесты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 1 мая заверил, что правящая партия "Грузинская мечта" не откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты и критику Запада, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует агентство Interpressnews.

По мнению Кобахидзе, принятие законопроекта об "иноагентах" необходимо для того, чтобы "нам в долгосрочной перспективе умиротворить эту страну".

"Демонстрации, конечно, будут и сегодня, и во время третьего чтения, и во время преодоления вето (президента. – Ред.). Но мы все примем", – заверил он.

Говоря о многотысячных протестах против законопроекта, грузинский премьер заявил о "нескольких днях дискомфорта", но добавил, что "в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем эту страну от поляризации и радикализма".

Параллельно Кобахидзе обвинил неправительственные организации в нападениях на Грузинскую православную церковь и "пропаганде ЛГБТ" (против чего, как известно, грузинские власти уже готовят отдельный законопроект).

Он объявил, что третье и окончательное чтение законопроекта об "иноагентах" состоится "через две недели", а вето президента Грузии Саломе Зурабишвили преодолеют "через четыре недели".

Напомним, после событий под парламентом Грузии вечером 30 апреля Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту применения чрезмерной силы в отношении участников мирного протеста.

В Европарламенте уже призывают забрать у Грузии статус кандидата на членство в ЕС в связи с действиями грузинских властей.