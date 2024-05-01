Глава МИД Польши: Путин прекратит войну только тогда, когда поймет, что не может ее выиграть

Министр иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что глава Кремля Владимир Путин очевидно прекратит войну против Украины только тогда, когда почувствует, что не может ее выиграть, а надеяться на какие-то очередные договоренности с Россией опасно, сообщает Европейская правда.

Как сообщает RMF24, об этом он сказал на совместном брифинге с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Сикорского спросили, можно ли использовать какие-то дипломатические методы воздействия на Россию, чтобы прекратить войну в Украине.

"Проблема с президентом Путиным в том, что он не держит слово и абсолютно ненадежен", – отметил Сикорский.

Он напомнил, что Россия подписывала Будапештский меморандум, где обещала уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и сама же нарушила его.

"Трудно верить человеку, который говорит "Я нарушил те соглашения, но не беспокойтесь, если я подпишу еще одно, то буду его уважать", – отметил министр.

Он напомнил также о многочисленных дипломатических усилиях Запада перед началом полномасштабной войны, которые так и не помогли остановить Путина.

"Выглядит так, что Путин уважает только экономическую и военную силу в чистом виде. И мы должны в этой "валюте" убедить его, что вторжение было ошибкой и он не может победить. Только тогда есть какой-то шанс на мир", – отметил Сикорский.

В свою очередь Бербок добавила, что разделяет его оценки.

"Уже 2,5 года половина мира только тем и занималась, что пыталась через дипломатические каналы убедить Путина не причинять еще большие страдания Украине", – отметила она.

Бербок подчеркнула важность усиливать санкции против России и следить за соблюдением тех, что уже введены.

В одном из недавних интервью Сикорский сказал, что не видит причин для беспокойства о возможности применения РФ ядерного оружия в Украине.

Также он сказал, что "не удивится", если Россия в будущем решит напасть на Польшу.