Германия запускает новую грантовую программу для украинского бизнеса

Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) начинает новую грантовую программу для украинского бизнеса, размер гранта на экомодернизацию - до 1 млн евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Минприроды.

"К участию приглашают предприятия, которые хотят реализовать проекты по экомодернизации собственного производства. А также соответствующие проекты, реализация которых была начата до этого, но остановлена по объективным причинам, и если предприятия не имеют возможности завершить их за свой счет" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что грантовая поддержка будет предусматривать софинансирование нескольких проектов по внедрению бизнесом лучших доступных технологий и методов управления - в размере до 1 млн евро на каждый проект. Прием документов для конкурсного отбора уже начат.

Среди ключевых требований: проект должен касаться установок, которые подпадают под сферу действия и имеют проектную производительность в соответствии с Европейской Директивой 2010/75/ЕС (Приложение I).

Кроме этого, предприятие и его мощности должны быть расположены на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где проходят активные боевые действия.

"А также при условии отсутствия сотрудничества со страной-агрессором и компаниями, зарегистрированными или действующими на территории страны-агрессора, компаниями из санкционных списков ЕС, США или Украины" , - добавили в министерстве.

Ожидается, что грантовая программа Германии поощрит украинский бизнес к экомодернизации еще до полноценного запуска в Украине реформы уменьшения и контроля промышленного загрязнения.

С условиями участия в программе можно ознакомиться по ссылке﻿.