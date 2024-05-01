Россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, есть пострадавшие (Обновлено)

Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами в Одессу, известно о 13 пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пресс-служба "Новой почты".

"Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар".

Обновлено: Прессслужба "Новой почты" сообщила, что Россия попала ракетой в сортировочное депо и отделение Новой почты. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет.

Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі



Відео - Нова пошта pic.twitter.com/Mt8L3YDFtX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2024

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будут компенсированы клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе".