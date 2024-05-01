Росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, є постраждалі (Оновлено)

Ввечері 1 травня російська армія атакувала балістичними ракетами Одесу, відомо про 13 постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пресслужба "Нової пошти".

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа".

Оновлено: Пресслужба "Нової пошти" повідомила, що Росія поцілила ракетою в сортувальне депо та відділення Нової пошти. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.

Росія атакувала балістикою сортувальне депо "Нової пошти" в Одесі, є постраждалі



Відео - Нова пошта pic.twitter.com/Mt8L3YDFtX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 1, 2024

"Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі".