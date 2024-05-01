В Запорожье задержали правоохранителя на вымогательстве денег у военного

В Запорожье правоохранитель требовал взятку у военного, чтобы "замять" дело о ДТП, сообщает Деловая столица.

Ооб этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Сообщается, что правоохранитель расследовал обстоятельства ДТП, произошедшего в Днепровском районе Запорожья в прошлом месяце. Одним из участников аварии был военнослужащий, вернувшийся с фронта после ранения.

"По предварительным данным, боец ВСУ не был виновником ДТП, но фигурант потребовал у него деньги за не привлечение к ответственности. Сначала правоохранитель получил 60 тысяч гривен, а впоследствии потребовал еще 40 тысяч. За эти средства злоумышленник предложил военному вернуть изъятый автомобиль" , – рассказали в ДБР.

Фигуранта задержали, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, сегодня сообщалось, что чиновник Деснянской РГА погорел на взятке.