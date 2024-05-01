У Запоріжжі затримали правоохоронця на вимаганні грошей у військового

У Запоріжжі правоохоронець вимагав хабар у військового, щоб "зам’яти" справу про ДТП, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Повідомляється, що правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя минулого місяця. Одним із учасників аварії був військовослужбовець, який повернувся з фронту після поранення.

"За попередніми даними, боєць ЗСУ не був винуватцем ДТП, але фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності. Спочатку правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, а згодом почав вимагати ще 40 тисяч. За ці кошти зловмисник запропонував військовому повернути вилучений автомобіль" , — розповіли в ДБР.

Фігуранта затримали, йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що посадовець Деснянської РДА погорів на хабарі.