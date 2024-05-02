Удар по складу "Новой почты" в Одессе: число пострадавших возросло
В результате ракетного удара по сортировочному депо "Новой почты" в Одессе 14 человек получили ранения. По состоянию на 3:30 четверга, пожар был потушен.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем другим помощь предоставлена на месте", – говорится в сообщении.
Кроме складских отделений почты, также выбиты стекла в близлежащих домах.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших в результате обстрела.
Напомним, поздно вечером в среду российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Позже стало известно о попадании в сортировочное депо и отделении "Новой почты". Работники не пострадали, поскольку успели убежать в укрытие. Стоимость уничтоженных посылок будет возмещена в полном объеме, сообщал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.