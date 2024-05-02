Удар по складу "Нової пошти" в Одесі: кількість постраждалих зросла
Внаслідок ракетного удару по сортувальному депо "Нової пошти" в Одесі 14 людей отримали поранення. Станом на 3:30 четверга, пожежу загасили.
Про це повідомили в ДСНС.
"Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці", – йдеться в повідомленні.
Окрім складських відділень пошти, також вибиті шибки у довколишніх будинках.
Раніше повідомляли про 13 постраждалих внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, пізно ввечері середи російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Згодом стало відомо про влучання у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Працівники не постраждали, оскільки встигли сховатися в укритті. Вартість знищених посилок відшкодують в повному обсязі, повідомляв співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.