Удар по складу "Нової пошти" в Одесі: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ракетного удару по сортувальному депо "Нової пошти" в Одесі 14 людей отримали поранення. Станом на 3:30 четверга, пожежу загасили.

Про це повідомили﻿ в ДСНС.

"Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці" , – йдеться в повідомленні.

Окрім складських відділень пошти, також вибиті шибки у довколишніх будинках.

Раніше повідомляли про 13 постраждалих внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, пізно ввечері середи російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Згодом стало відомо про влучання у сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Працівники не постраждали, оскільки встигли сховатися в укритті. Вартість знищених посилок відшкодують в повному обсязі, повідомляв співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.