В ОП еще не решили, кто станет министром агрополитики вместо Сольского – СМИ

В Офисе президента еще не решили, кто возглавит министерство аграрной политики и продовольствия вместо Николая Сольского, сообщает Украинская правда.

В течение ближайших 2 недель парламент должен уволить аграрного министра Николая Сольского, которому Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в сделках с землей на 500 млн грн.

В Офисе президента еще не решили, кто возглавит Минагро.

По словам нескольких собеседников УП, на эту должность рассматривали первого заместителя аграрного министра Тараса Высоцкого, но он также имеет уголовное дело, которое касается растраты более 62 миллионов гривен на закупках. Поэтому финального решения пока нет.

В то же время в ОП рассматривали вариант присоединения Министерства аграрной политики и продовольствия к министерству экономики, как было во времена правительства Алексея Гончарука. В конце концов от этой идеи, как утверждают собеседники "Украинской правды" в правительстве, отказались. В частности, потому что предыдущий опыт с объединением этих ведомств был неудачным.