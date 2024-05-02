Минэкономики в 2024 году прогнозирует рост ВВП на 4,6%

Несмотря на войну, украинская экономика в 2024 году, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, хотя российские ракетные обстрелы могут ухудшить этот показатель. Такой прогноз сделала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, открывая Форум Kyiv Investment Day, сообщает Укринформ.

Чиновница напомнила, что после масштабного падения экономики - почти на 30% в 2022 году - в прошлом году начался рост, который составил по меньшей мере 5,3%.

"Ожидаем, что в этом году экономика продолжит восстановление – по крайней мере на 4,5-4,6%. Конечно, показатели могут быть хуже из-за ракетных обстрелов, в первую очередь украинской энергетической инфраструктуры, но наш базовый прогноз пока на уровне 4,6%" , – рассказала Свириденко.

По ее словам, обеспечить такой рост поможет прежде всего развитие отечественного ВПК. В Минэкономики подсчитали: локализация половины бюджета, выделенного на закупку вооружений, и создание совместных производств с иностранными компаниями в нашей стране обеспечат дополнительный прирост ВВП, по меньшей мере, на 3,6%.

"Даже прошлогодние показатели показали, что, по крайней мере, 1% рост национального валового продукта обеспечил именно развитие военно-промышленного комплекса" , - пояснила первый вице-премьер.

Вторым драйвером экономического роста она назвала развитие экспорта и усовершенствование транспортных коридоров. Речь идет, в частности, о распространении действия морского коридора не только на аграрную, но и другие виды экспортной продукции, в том числе металлургическую, а также товары с высокой добавленной стоимостью.

"Для нас это критически важно. Как, конечно же, и расширение энергетических возможностей Украины, развитие новых энергетических мощностей. Нам нужно строить и развивать децентрализованную высокоманевренную генерацию" , - подчеркнула Свириденко.

По ее убеждению, восстановление, которое продолжается, - важный аргумент в пользу инвестирования в Украину даже при таких сложных условиях. Ведь история знает немногие страны, которые, находясь в войне, демонстрировали экономический рост.