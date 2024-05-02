На Monobank осуществляют DDoS-атаку – Гороховский

На Monobank днем 2 мая совершают мощную DDoS-атаку.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело" , – написал он.

Гороховский посоветовал хакерам "лучше завалить какое-нибудь онлайн-казино".

DDoS-атака – это атака на компьютерные системы с целью нарушения доступности атакуемых веб-ресурсов. Во время атаки одновременно создается такое множество внешних запросов (счет может идти на миллионы), что атакованная система не в состоянии их обработать. Как следствие – возникают сбои в ее работе или вообще перестает полноценно работать.

Напомним, вчера были сбои в работе приложения Monobank, их устранили через несколько часов.