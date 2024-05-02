На Monobank здійснюють DDoS-атаку – Гороховський

На Monobank вдень 2 травня здійснюють потужну DDoS-атаку.

Про це повідомив﻿ співзасновник банку Олег Гороховський.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко" , – написав він.

Гороховський порадив хакерам "краще завалити якесь онлайн-казино".

DDoS-атака – це атака на комп’ютерні системи з метою порушення доступності атакованих вебресурсів. Під час атаки одночасно створюється така величезна кількість зовнішніх запитів (рахунок може йти на мільйони), що атакована система не в змозі їх обробити. Як наслідок – виникають збої в її роботі або вона взагалі перестає повноцінно працювати.

Нагадаємо, вчора були збої у роботі застосунку Monobank, їх усунули за кілька годин.