Боевые действия идут в окрестностях Часового Яра: МВА о ситуации в городе

Боевые действия дошли до черты города Часов Яр Донецкой области. В городе остается меньше 700 человек. Об этом заявил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"В Часовом Яру и во всей Часовоярской общине остается 682 человека... Это обычные люди, жители общины, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города" , - сказал он.

По словам начальника ГВА, в большинстве в городе остались люди пожилого возраста.

Как отметил Чаус, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается по сей день. При этом эвакуация замедлилась почти до нулевых показателях. В частности, за последнюю неделю из Часового Яра никто не уехал.

Бои возле Часового Яра

Украинские военные сообщают, что россияне серьезно усилили штурмы на Бахмутском направлении. Оккупанты сосредоточились на городе Часов Яр, который открывает путь на Краматорскую агломерацию.

По словам главнокомандующего ВСУ, оккупационным войскам приказали захватить Часов Яр до сакральной для россиян даты - 9 мая. Но в ВСУ уверены, что захватчикам это не удастся.

Сам город Часов Яр постоянно находится под обстрелами, там зафиксированы масштабные разрушения.