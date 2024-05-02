Российские войска ударили КАБами по Дергачам: пострадали дети (Обновлено)

Российские оккупационные войска ударили управляемой авиабомбой по Дергачам Харьковского района, по предварительной информации, пострадали 8 детей и 75-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, Воздушные силы в соцсетях.

"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. По состоянию на сейчас (16.38 -ред.) в результате вражеских ударов КАБами по Дергачам семь человек получили ранения, шесть из них - дети. Двое из детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы".

Воздушные силы сообщают о повторной угрозе КАБов для Харьковщины.

Синегубов призвал местных жителей до отбоя тревоги не покидать укрытий.

Обновлено: В 17:40 Синегубов сообщил, что количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого легкие повреждения.

"Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести. Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а у еще одного зафиксировали легкие травмы – без нужды в госпитализации" .

Детали: Кроме детей, пострадал 75-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.