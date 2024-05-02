Російські війська вдарили КАБами по Дергачах: постраждали діти (Оновлено)

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по Дергачах Харківського району, за попередньою інформацією, постраждали восьмеро дітей та 75-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, Повітряні сили в соцмережах.

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Дергачах Харківського району.

Станом на зараз (16.38 -ред.) внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах семеро людей отримали поранення, шість із них - діти. Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані".

Повітряні сили повідомляють про повторну загрозу КАБів для Харківщини.

Синєгубов закликав місцевих жителів до відбою тривоги не покидати укриттів.

Оновлено: О 17:40 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого — легкі ушкодження.

"Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а у ще одного зафіксували легкі травми – без потреби в госпіталізації".

Деталі: Крім дітей постраждав 75-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.