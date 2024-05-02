В Мукачево открыли еще один Центр рекрутинга украинской армии

В городе Мукачево Закарпатской области начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Мукачевский городской совет на своем сайте.

Центр расположен в помещении ЦНАПа на площади Духновича. Работает с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, и в субботу с 9:00 до 15:00.

С центром можно связаться по телефону: (050) 372 30 00, или по электронной почте: recruiting@mukachevo-rada.gov.ua.

В горсовете напомнили, что в рекрутинговых центрах не выдают повестки в ТЦК. Здесь граждане могут получить информационно-консультационные услуги относительно службы в Вооруженных силах и, по желанию, зарегистрироваться на службу в воинскую часть и должность по своему выбору.

Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

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