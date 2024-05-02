"Газпром" в 2023 году получил чистый убыток в почти 6,7 млрд долларов

Российский "Газпром" за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл), сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Отмечается, что за первый квартал 2024 года "Газпром" получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд рублей (501 млн долл) против прибыли в 125,4 млрд рублей (1,34 млрд долл) годом ранее.

Кроме того, выручка Газпрома в прошлом году сократилась на 27% до 8,54 трлн рублей с 11,7 трлн рублей в 2022 году.

EBITDA энергетической компании составила 618,369 млрд рублей после 2,798 трлн рублей годом ранее.

Напомним:

Чистая прибыль российского "Газпрома" в первой половине 2023 года составила 296 миллиардов рублей, что в 8 раз меньше прибыли за первое полугодие 2022 года - 2,5 триллиона рублей.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и второй раз за последние 25 лет.